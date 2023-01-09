«Ъ»: Центробанк представил две модели международных расчетов с цифровым рублем

Банк России (Центробанк, ЦБ) намерен в первом квартале 2023 года начать разработку международных расчетов с использованием цифрового рубля. В качестве базовых вариантов валютный регулятор предложил взять за основу две модели проведения подобных транзакций, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующую презентацию ЦБ.

«Первый схема предполагает, что страны заключают отдельные двухсторонние соглашения об интеграции платформ цифровых валют между собой <....> Второй вариант предполагает подключение страны к единой интеграционной платформе, которая позволяет на основе выработанных единых протоколов и стандартов обеспечить платежи между платформами цифровых валют разных стран, подключенных к ней», — говорится в материале.

При этом в случае задействования первой схемы подразумевается, что платформы каждой из стран должны обеспечивать конвертацию и передачу форматов по согласованным правилам и стандартам. В то же время в презентации регулятора не указывается, какой вариант проведения международных расчетов с цифровым рублем является приоритетным для России, уточняется в статье.

29 декабря ТАСС сообщил, что законопроект о выпуске и использовании цифрового рубля был внесен в Госдуму. Цель данной инициативы — расширение применения цифровых технологий гражданами, бизнесом и государством. Авторами законопроекта выступили группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.