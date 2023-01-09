Лукашенко призвал увеличить финансирование программ Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства. Об этом глава республики заявил на встрече с государственным секретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.

По словам Лукашенко, «ни в коем случае» нельзя сокращать экономические, научные, гуманитарные и другие программы, которые финансируются в рамках объединения.

«Надо только увеличивать финансирование, положив в основу наиболее актуальные принципы и направления нашей работы в экономике: импортозамещение и так далее. То, что нужно сейчас нашим государствам - и Беларуси, и России в том числе», — цитирует белорусского президента НСН.