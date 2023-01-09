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TBS TV: большинство японцев выступает против повышения налогов ради военных программ

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Большинство японцев выступает против увеличения налогов для финансирования программы правительства по значительному наращиванию военных расходов. Об этом сообщает телекомпания TBS TV.

Отмечается, что против повышения налогов высказались 71% опрошенных. Поддержали меру только 22% участников исследования.

При этом 76% респондентов высказались за то, чтобы перед принятием решения повысить налоги была распущена нижняя палата парламента и были проведены внеочередные всеобщие выборы.

Ранее лидер партии «Комэйто», которая входит в правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) Японии, Нацуо Ямагути заявил, что страна не будет военной державой, несмотря на рост расходов на оборону и шанс нанесения контрудара по противнику в случае нападения.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил правительству выделить 43 трлн иен (примерно $317,9 млрд) на обеспечение обороны на период с 2023 по 2027 год. Он отметил, что рекордные расходы на оборону стали «поворотным моментом в истории» страны.

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