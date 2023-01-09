TBS TV: большинство японцев выступает против повышения налогов ради военных программ

Большинство японцев выступает против увеличения налогов для финансирования программы правительства по значительному наращиванию военных расходов. Об этом сообщает телекомпания TBS TV.

Отмечается, что против повышения налогов высказались 71% опрошенных. Поддержали меру только 22% участников исследования.

При этом 76% респондентов высказались за то, чтобы перед принятием решения повысить налоги была распущена нижняя палата парламента и были проведены внеочередные всеобщие выборы.

Ранее лидер партии «Комэйто», которая входит в правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) Японии, Нацуо Ямагути заявил, что страна не будет военной державой, несмотря на рост расходов на оборону и шанс нанесения контрудара по противнику в случае нападения.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил правительству выделить 43 трлн иен (примерно $317,9 млрд) на обеспечение обороны на период с 2023 по 2027 год. Он отметил, что рекордные расходы на оборону стали «поворотным моментом в истории» страны.