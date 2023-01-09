Спикер Госдумы Володин заявил, что 75,9% иностранных компаний остались в России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что 75,9% иностранных компаний не покинули рынок России, а ушедшие организации терпят миллиардные издержки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, такие показатели свидетельствуют о том, что оставшиеся в России компании верят в хорошие перспективы развития экономики России, они довольны деловым климатом в стране.

При этом российские предприятия заполняют освободившиеся ниши и наращивают объемы производства, заявил Володин. Он добавил, что производство одежды отечественными компаниями показало рост в 42%, а выпуск лекарств — в 15%.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин заявил, что лишь четверть (25%) российских компаний, которые потеряли своих западных партнеров, ушедших с рынка, смогли найти новых.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, большинство зарубежных компаний покинули российский рынок или временно приостановили свою деятельность в стране. Среди них такие гиганты, как McDonald's, Coca-Cola, Apple, Siemens и другие.