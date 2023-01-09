Глава НРА Розенцвет предсказала курс рубля на уровне 75 за доллар в 2023 году

Национальная валюта в течение 2023 года будет находиться на уровне 75 рублей за доллар, что близко к показателям баланса для экономики России. Об этом газете «Известия» заявила глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.

«Курс доллара, который, с одной стороны, не вызовет существенной потребительской инфляции, с другой стороны, поможет нарастить экспортную выручку и покрыть расходы федерального бюджета, составляет около 75 рублей за доллар. Скорее всего, в течение года рубль будет стремиться именно к этой оценке», — отметила Розенцвет.

По ее словам, рубль может ослабнуть лишь в случае снижения цен на поставляемые ресурсы, а также из-за уменьшения объемов добычи нефти и газа на фоне введенных санкций, которые не дадут найти возможность продать добытое топливо.

Она добавила, что курс рубля непосредственно зависит от стоимости нефти. Только сейчас нельзя дать точную оценку, сколько будет стоить российская нефть. Можно предположить, что в первом полугодии скидка на баррель нефти составить около $30, а потом может сократиться до $10–15, а сама нефть из России будет торговаться на уровне $95–110 за баррель.

8 января экономист Александр Баранов заявил, что в 2023 году лучше всего хранить свои сбережения в рублях, так как приобретение валют недружественных стран нецелесообразно из-за их возможного падения и очередных санкций.