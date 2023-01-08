РБК: средняя цена кормов для животных в России выросла на треть за год

В период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года средняя цена за 1 кг корма для животных в России выросла на 32,2%, с 236,22 рубля до 312,31 рубля. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проанализированные данные Росстата и экспертов рынка.

По данным Росстата, за год средняя потребительская цена сухого корма для животных в России выросла на треть. В Москве же рост составил 22,5%, с 265,94 до 325,88 рубля. В Санкт-Петербурге же рост составил 32,4%, с 232,55 до 308 рублей.

Участники рынка отметили, что рост цен произошел, по большей части, в 2022 году на фоне ухода ряда западных компаний с российского рынка из-за санкций. При этом некоторые эксперты указали на то, что в ноябре и декабре 2022 года импортные корма подорожали от 30 до 70%, а российские – от 15 до 30%. В частности, такая ситуация сложилась из-за роста цен на сырье, энергоносители и упаковку.

Аналитики посчитали, что в прошлом году средний чек у россиян в зоомагазинах вырос на 17%, с 634 до 744 рублей. В ветеринарных клиниках он поднялся на 14%, с 1110 до 1263 рублей.

21 июня РИА Новости, ссылаясь на подготовленный отчет сервиса ОФД от «Контур.Маркета» сообщило, что в России цены на корма для собак выросли на 24% с февраля. В материале указали, что пиковая неделя – это период с 14 по 20 марта 2022 года, когда был замечен самый большой объем продаж кормов.