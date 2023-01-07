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Bloomberg: США отклонили предложения по покупке нефти для стратегического резерва

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Sue Ogrocki/Reuters

Администрация президента США откладывает пополнение национальных запасов нефти на случай чрезвычайных ситуаций в связи с тем, что полученные предложения были слишком дорогими или не соответствовали требуемым спецификациям. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, американское Министерство энергетики отклонило несколько предложений, которые оно получило для потенциальной покупки в феврале.

В декабре Минэнерго США сообщило о своем намерении начать пополнение Стратегического нефтяного резерва, закупив три миллиона баррелей в следующем месяце для восполнения истраченных ресурсов стратегического резерва.

По информации Bloomberg, ведомство отложит покупку, но его программа, в которой используется новый подход, предусматривающий прием предложений с фиксированной ценой, будет продолжена.

«Министерство энергетики будет отбирать только те предложения, которые соответствуют требуемым спецификациям сырой нефти и по цене, которая является выгодной для налогоплательщиков», — говорится в заявлении Минэнерго США.

Администрация президента США Джо Байдена, как напоминает агентство, планировала начать покупать сырую нефть, когда она упадет примерно на $70 за баррель. Нефть подешевела в четвертом квартале 2022 года, а базовые цены в США упали почти до этих уровней в прошлом месяце.

Ранее сообщалось, что стратегический резерв нефти в США снизился до уровня 1983 года.

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