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Bloomberg: Центробанк Китая нарастил объемы скупки золота второй месяц подряд

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Ilya Naymushin/Reuters

После увеличения золотых резервов Народного банка Китая (НБК) в ноябре на 32 тонны местный валютный регулятор нарастил объемы скупки золота и в декабре — еще на 32 тонны. В общей сложности запасы данного драгоценного металла в азиатской стране к началу 2023 года превысили 2 тыс. тонн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные НБК.

«Китай сообщил об увеличении своих золотых резервов второй месяц подряд, снова пополнив запасы после первой покупки, о которой сообщалось более чем за три года. Народный банк Китая увеличил свои запасы на 30 тонн в декабре. Это следует за ноябрьским добавлением 32 тонн, и в результате запасы страны в настоящее время составляют в общей сложности 2 010 тонн», — говорится в материале.

Ноябрьский приток 32 тонн золота в КНР стал первым зарегистрированным с сентября 2019 года. До этого последний предыдущий рост фиксировали в октябре 2016 года, уточняется в статье.

29 декабря газета Financial Times сообщила, что ведущие Центробанки мира начали скупать золото рекордными с 1967 года темпами. С начала 2022 года валютные регуляторы закупили 673 тонны золота, 400 из которых — в июле-сентябре. При этом наибольшие объемы закупают ЦБ России и Китая с целью диверсифицировать золотовалютные резервы и дистанцироваться от американского доллара.

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