Минсельхоз Казахстана: правительство пыталось не допустить закрытия McDonald's в республике

В пресс-службе министерства сельского хозяйства Казахстана заявили, что правительство республики пыталось не допустить закрытия McDonald's в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что представители компании McDonald's были готовы перейти в перспективе на казахстанскую продукцию. В Минсельхозе республики отметили, что внедрение местными производителями высоких стандартов сети быстрого питания заняло определенное время.

«До перехода на местное сырье по просьбе представителей McDonald's правительство Казахстана было и сейчас готово оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов на территории страны», — говорится в заявлении ведомства республики.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений поставок.

В релизе говорится, что рестораны будут открыты под новым названием. Дополнительная информация о сроках открытия будет опубликована позже.