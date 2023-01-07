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В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи пива без лицензии

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия») сообщил, что в период весенней сессии в Госдуму планируется ввести законопроект об обязательном подключении продавцов пивных напитков к Единой госсистеме по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пива без лицензии. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил политик, по оценкам экспертов, пиво и пивные напитки являются самым продаваемым алкоголем в России, однако «они до сих пор не подлежат регулированию ЕГАИС». По словам Хамзаева, после подключения данных продуктов в систему ЕГАИС магазины не смогут торговать ими без лицензии. Все пиво будет учтено, и это значительно уменьшит долю контрафакта, доля которого в отрасли сейчас составляет не менее 30%.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий введение акциза на сахаросодержащие напитки с 1 июля 2023 года.

Согласно закону, ставка акциза устанавливается в размере 7 рублей за литр. Сахаросодержащими признаются безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 г на 100 мл. Акцизом не будут облагаться напитки брожения, в числе которых квас с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1, 2%, нектары, сокосодержащие напитки и морсы.

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