Юрист рассказал, что делать с ошибочным переводом денег на карту

Заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич рассказал, что если на ваш банковский счет поступили средства неизвестного происхождения, то есть, непонятно от кого и по какой причине, главное – ничего с этими деньгами до прояснения ситуации не делать. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В случае, если перевод поступил не от мошенников, а от физического лица или организации, которые допустили ошибку в реквизитах, то в ближайшее время отправитель может начать делать возврат через банк, отметил юрист.

Он подчеркнул, что если вы потратите эти деньги или откажетесь их возвращать, то вас могут обвинить в краже.

В случае поступления неизвестной суммы следует обратиться в банк и сообщить об этом. Янкевич утверждает, что нужно оставить заявку на возврат средств на счет отправителя.

Ранее Янкевич рассказал, что не все пользуются кредитными картами на постоянной основе, и у некоторых она лежит «про запас». В то же время, это может привести к неприятным последствиям.

Если же карта активирована, следует внимательно ознакомиться с условиями ее использования. Эту информацию можно получить на официальном сайте банка, связавшись с операторами call-центра или в отделении.