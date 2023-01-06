Guardian: перед спецоперацией Абрамович перевел часть состояния в трастовые фонды детей

Российский бизнесмен Роман Абрамович мог перевести значительную часть состояния в трастовые фонды своих детей незадолго до начала специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию газеты The Guardian.

Издание получило информацию из предоставленных ей анонимным источником данных киприотской компании MeritServus, занимающейся регистрацией офшорных компаний и трастовых фондов.

В публикации говорится, что в общей сложности предприниматель мог переписать на семерых своих детей активов на сумму минимум $4 млрд. В число таких активов входят недвижимость, вертолеты, яхты и личные самолеты. Также, по данным источника, реорганизация десяти трастовых фондов, связанных с Абрамовичем, началась за три недели до начала специальной военной операции на Украине — в то время, когда западные страны предупредили о введении санкций в отношении российского бизнеса в случае начала конфликта.

Отмечается, что предприниматель еще в марте попал под санкции со стороны Евросоюза и Великобритании, которые в настоящее время пытается оспорить, но в Штатах против него ограничения не вводились.

Сам предприниматель и его дети не стали отвечать на запрос комментария от The Guardian.

В конце прошлого года Bloomberg писал, что богатейшие россияне потеряли почти $93 млрд из-за ситуации на Украине.