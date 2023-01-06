США ввели санкции в отношении 6 иранцев, предположительно связанных с поставками РФ дронов

Власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении шести граждан Ирана, которые, по данным Вашингтона, связанны с поставками беспилотников для России, сообщает ТАСС, ссылаясь на Минфин США.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело рестрикции в отношении шести представителей руководства и членов совета директоров находящейся под американскими санкциями компании Qods Aviation Industries, которая является ключевым производителем иранской оборонной продукции», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Qods Aviation Industries отвечает за разработку и производство беспилотников.

Вашингтон уверен, что Тегеран «передавал эти беспилотники России» для их применения в рамках спецоперации на Украине.

Также в США ввели ограничения в отношении директора иранской Организации аэрокосмической промышленности, которая отвечала за контроль над иранской программой производства баллистических ракет.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), отвечает за правоприменение в области ограничительных мер.

3 января заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что Тегеран будет добиваться снятия всех санкций на переговорах в Вене по ядерной сделке.