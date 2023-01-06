В Крыму сообщили о снижении на 50% организованного турпотока в регион в 2022 году

Организованный туристический поток в Крым в 2022 году сократился вдвое по сравнению с годом до этого. Об этом рассказал президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов, написал ТАСС.

«По данным нашей ассоциации, которая охватывает большую часть рынка, спад организованного турпотока в Крым в среднем составляет около 50% относительно прошлого года», — сказал Пылов.

Говоря о снижении показателя, глава компании имеет в виду туристический поток, который контролируют туроператоры и регистрируют объекты размещения. По его словам, больше остальных пострадали агентства, связанные с чартерными перевозками.

При этом снижение Пылов связал с тем, что туристы стали чаще самостоятельно планировать свои путешествия, нежели пользоваться услугами турагентств. По его словам, в прошлом году значительно выросло число автотуристов. Но подсчитать их точное количество не представляется возможным.

Всего в 2022 году в регион въехали около 2 млн организованных туристов в 2022 году, добавил он.

В конце декабря исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что внутренний организованный туризм в России вырос выше рынка в 2022 году. Лидерами по числу отдыхающих стали Дагестан, Москва, Крым и Петербург.