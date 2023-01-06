Молдавия получила от США $30 млн для компенсации роста стоимости энергоресурсов

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Молдавии $30 млн для поддержания бюджета республики в условиях энергетического кризиса. Об этом написал ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы президента Молдавии.

«Наша страна получила от США $30 млн для прямой поддержки бюджета. Деньги предназначены для преодоления энергетического кризиса, а также компенсаций подорожания энергетических ресурсов для граждан и экономических агентов», — сказано в сообщении.

Республика переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию. Из-за этого инфляция в ноябре 2022 года достигла 31% в годовом выражении. На этом фоне в конце ноября в Кишиневе тысячи сторонников оппозиционных партий вышли на протест против повышения тарифов на электроэнергию.

В начале января пострадавшие от кризиса фермеры в Молдавии пригрозили устроить антиправительственные протесты из-за отказа властей помочь им, как обещали.

В конце декабря стало известно, что Евросоюз (ЕС) собирается выделить Молдавии €250 млн в виде финансовой помощи в 2023 году.

На этой неделе председатель правления энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что цена на поставляемый Молдавии российский природный газ в январе может вырасти с $785 до $1230 за 1 тыс. куб. м. Тогда же он сказал, что весь объем газа, купленного у российской государственной энергетической компании «Газпром», направляется в непризнанное Приднестровье.