«Страна.ua»: экс-глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко попросил убежища у властей Австрии

Бывший глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко подал прошение о получении убежища в Австрии. Об этом сообщает украинский портал «Страна.ua» со ссылкой на источник в юридических кругах.

По данным издания, в настоящее время Шевченко проживает в Вене. В качестве обоснования он заявил о политическом преследовании на Украине.

Источник издания полагает, что таким способом бывший глава Нацбанка попытается усложнить процесс экстрадиции. которого будут добиваться украинские правоохранители. Рассмотрение прошения о предоставлении убежища может занять до года.

Ранее сообщалось, что антикоррупционная прокуратура заочно арестовала экс-главу Нацбанка Украины Шевченко.

Его подозревают в организации преступной схемы завладения средствами банка в особо крупных размерах. С 2014 по 2019 годы руководство «Укргазбанка» заключило 52 фиктивных договора с «агентами», которые якобы привлекали крупных клиентов в банк. Ущерб составил 206 млн гривен или более $5,5 млн.