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Объем наличных в обращении в России по итогам 2022 года может превысить 16 трлн рублей

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Depositphotos

Наличные в обращении в России по итогам 2022 года могут превысить совокупный объем в 16 трлн руб., однако тренд вряд ли закрепится в последующие месяцы в неизменном виде. Об этом сообщил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, написало издание РБК.

По данным статистики Банка России, наличные в обращении в стране на начало декабря превысили 15,5 трлн руб., объем денежной массы с января по ноябрь 2022 года увеличился на 11% или на 1,49 трлн руб.

Также из материалов регулятора следует, что 23 декабря 2022 года объем выпущенных наличных денег с учетом остатков в кассах банков составлял 16,19 трлн руб. Кроме того, по данным Центробанка, в декабре отток наличных через банковскую систему составил еще 693,4 млрд руб.

Относительно 2021 года объем наличных в обращении увеличился на 5%. Только 25 февраля количество таких денег увеличилось на рекордные 1,41 трлн руб., 22 и 23 сентября — после объявления частичной мобилизации — на 246,3 млрд руб.

Во второй половине октября газета «Известия» написала, что объем наличных на руках у россиян второй раз за всю историю подсчетов превысил 15 трлн рублей на фоне введения частичной мобилизации.

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