Греция экстрадировала в Россию оказавшегося в международном розыске россиянина

Греция экстрадировала в РФ российского гражданина Андрея Фрадина, находящегося в международном розыске по обвинению в совершении ряда преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

В аэропорту города Афины мужчина был передан греческими правоохранителями сотрудникам НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ.

По данным следствия, в период 2013 по 2018 год Фрадин и его сообщники регистрировали компании на подставных лиц, после чего использовали их расчетные счета для проведения транзитных операций по обналичиванию денег. На своей деятельности злоумышленники получили незаконный доход в размере более 87 млн рублей.

Фрадин был задержан на территории Греции в 2023 году. Греческая сторона удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры РФ и приняла решение об экстрадиции россиянина. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В начале мая сообщалось, что арестованный в США россиянин Александр Винник, которого обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, признал вину в рамках сделки с прокуратурой.

Ранее сообщалось, что Винник может стать кандидатом на новый обмен заключенными между США и РФ.