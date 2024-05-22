Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле предупредили, что эскалация напряженности в мире опасна и требует диалога

Песков: эскалация напряженности в мире потенциально опасна и в ядерной сфере

close
100%
MGIMO360 TV/YouTube

Эскалация напряженности в мире представляет угрозу и в ядерной сфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом эскалация напряженности на Европейском континенте, в мировом масштабе, активная фаза региональных конфликтов не добавляет стабильности и предсказуемости, а также потенциально опасна дальнейшей эскалацией напряженности, в том числе и в ядерной сфере», — заявил представитель Кремля.

По его словам, «углубленный диалог среди основных игроков сейчас отвергается странами так называемого коллективного Запада».

21 мая постоянный представитель ЮАР при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Рапулане Молекане зачитал заявление 23 государств мира, в котором говорится, что опасность возникновения ядерного конфликта достигла наивысших значений за последние несколько десятилетий.

В этот же день в России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Они пройдут в три этапа, на одном из них к мероприятиям присоединится Белоруссия.

Президент России Владимир Путин назвал учения «плановой работой», Минобороны — «ответом на провокационные заявления и угрозы», а МИД РФ отметил, что они призваны «остудить горячие головы» в западных столицах».

Ранее в Европарламенте заявили, что Россия не представляет собой угрозу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами