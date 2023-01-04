Правительство утвердило критерии для получения иностранными инвесторами вида на жительство

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил критерии, которым должны соответствовать инвесторы-иностранцы для получения вида на жительство в России без получения разрешения на временное проживание. Соответствующий документ опубликован 4 января на официальном портале правовой информации, вступает в силу с 11 января.

Для получения вида на жительство в России иностранный инвестор должен соответствовать следующий критериям:

первое — он должен инвестировать в социально значимые проекты регионов России не менее 15 млн рублей в течение трех лет;

второе — можно зарегистрировать юридическое лицо в форме хозяйственного товарищества, общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества с единственным учредителем, крестьянского (фермерского) хозяйства или хозяйственного партнерства на территории Российской Федерации. При этом необходимо вести предпринимательскую деятельность в течение двух лет, государственные внебюджетные фонды должны получать страховые взносы. Важное условие — гражданин иностранного государства должен быть единственным участником акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

Кроме того, иностранец может инвестировать по меньшей мере 30 млн рублей в российское юридическое лицо, ведущее предпринимательскую деятельность в России не менее трех лет.

Четвертый вариант — для получения вида на жительство иностранный гражданин может приобрести недвижимость на территории России. Стоимость объекта не должна быть меньше 50 млн рублей на территории Москвы, не менее 20 млн рублей на территориях субъектов Дальневосточного федерального округа и не менее 25 млн рублей на территориях иных российских субъектов.

В декабре 2021 года Государственная дума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, который предполагает предоставление вида на жительство зарубежным инвесторам и членам их семей в упрощенном порядке.