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Еврокомиссия оценила уровень заполнения газохранилищ ЕС

Еврокомиссия: газовые хранилища Евросоюза заполнены на 83%

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Global Look Press

Хранилища газа в Евросоюзе заполнены на 83%, что на 13% больше показателей предыдущих лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии Дану Спинант.

«По последним данным, газохранилища были заполнены на 83%, почти на 84%— сказала Спинант, отмечая, что ситуация в этом году «лучше, чем в среднем в предыдущие годы».

Ранее сообщалось, что закачка газа в хранилища Европы в декабре 2022-го стала рекордной с 2011 года. По итогам года объемы закачки газа в ЕС превысили 128 млрд куб. м. В декабре ПХГ Европы пополнились на 2,55 млрд куб. м, что стало рекордом для этого месяца за все время наблюдений GIE с 2011 года.

Биржа ICE подсчитала, что средняя биржевая цена на газ в Европе в 2022 году составила $1260,8. Консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин считает, что снижение биржевых цен связано с теплой ветреной погодой. Тимонин отметил однако, что данные факторы можно считать краткосрочными — остается актуальной проблема дефицита СПГ на мировом рынке и конкуренция за него между Европой и Азией. При этом проблемы дефицита и конкуренции останутся насущными и для 2023 года.

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