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Газ из России для Молдавии в январе может подорожать до $1 230 за одну тысячу кубометров

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Vladislav Culiomza/Reuters

Стоимость поставляемого Молдавии российского природного газа в январе может вырасти с $785 до $1 230 за 1 тыс. куб. м. Такую оценку в своем Telegram-канале привел председатель правления энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«В январе закупочная цена природного газа, поставляемого ПАО «Газпром», составит около $1 230 за 1 000 «кубов». Согласно формуле определения закупочной цены, окончательное ее значение будет определено после 10 января текущего года», — написал Чебан.

Новость дополняется.

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