Украинцы в декабре приобрели максимальный объем иностранной валюты в 2022 году

Граждане Украины в декабре скупили $1,876 млрд, что на 8,3% больше чем в ноябре и является максимальным показателем в прошлом году. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

В декабре украинцы приобрели наличные в кассах банков и небанковских финучреждений на $1,425 млрд и еще $451 млн в безналичной форме через мобильные приложения и интернет-банкинги.

Как отмечается в отчете ЦБ Украины, в декабре гражданами было совершено большего всего покупок иностранной валюты за весь 2022 год.

Прошлый максимум был зафиксирован в сентябре — $1,672 млрд. Специалисты объяснили повышенный интерес населения к иностранной валюте высокими девальвационными настроениями людей, которые опасаются снижения курса гривны.

Ранее Нацбанк Украины сообщал, что общая сумма анонсированной и предоставленной Украине официальной помощи достигла в 2022 году $120 млрд.

До этого Нацбанк заявил о сокращении доходов граждан и массовом оттоке средств со счетов.