Спрогнозировано укрепление рубля в ближайшие недели

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин считает, что рубль будет укрепляться после январских праздников. Таким прогнозом он поделился в беседе с агентством «Прайм».

Аналитик напомнил, что американский доллар, евро и юань закончили год значительным укреплением к российской валюте. По прогнозу Сыроваткина, это обстоятельство «создает предпосылки для укрепления рубля в ближайшие недели в область 68 рублей за доллар». Это произойдет за счет характерного для начала года снижения спроса импортеров на валюту, а также вероятного всплеска продажи валюты экспортерами.

В России, отметил специалист, ожидается сохранение в течение года профицита торгового баланса. Также будет применяться компенсация дефицита бюджета за счет средств ФНБ, увеличится внутренний долг. Российская валюта не должна испытать существенных колебаний до конца 2023 года, заключил Сыроваткин.

В новых российских регионах вышли из обращения гривны, с 1 января единственной денежной единицей на этих территориях стал рубль. Оставшуюся украинскую валюту можно обменять на рубли в работающих в области банках, в том числе монеты и мелкие купюры. При этом сроков такого обмена для физлиц не установлено, а юрлица могут произвести обмен в течение первых месяцев года.