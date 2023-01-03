В Йемене планируется построить порт стоимостью $130 млн

Власти Йемена в течение ближайших месяцев планируют начать строительство порта в районе Кишн. Этот населенный пункт находится на востоке провинции Эль-Махра. На проект планируется отправить $130 млн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на замминистра транспорта страны Насера Шурайфа.

Правительство Йемена одобрило сделку с компанией Ajham Energy & Mining Co. Порт должен быть возведен в течение трех лет на условиях концессии сроком на 50 лет.

Также к нему построят дорогу за $45 млн для транспортировки полезных ископаемых.

Ранее историки установили, где скрывался один из самых безжалостных пиратов в мире. Среди доказательств того, что пират скрывался в США, ученый нашел 26 серебряных монет XVII века. Исследования подтвердили, что одна из монет была отчеканена в 1693 году в Йемене. Согласно историческим документам, она может входить в список награбленного пиратом добра с корабля «Ганг-и-Савай». Остальные монеты также датированы тем периодом.