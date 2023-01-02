Власти Риги ввели туристический налог для отелей

Власти Риги с 1 января ввели отложенный из-за пандемии туристический налог, который будут платить средстве размещения (отели, гостиницы, хостелы и т.д.). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.lv.

«С 1 января 2023 года в Риге, как и во многих других городах Европы и мира, с туристов начали взимать так называемую туристическую пошлину», — говорится в сообщении.

Налог, по данным портала, составляет €1 за каждую ночь пребывания одного гостя, но не более €10. При этом за несовершеннолетних платить пошлину не надо. Полученные средства должны будут направить на «реализацию проектов, поддерживающих туризм или развитие туристической инфраструктуры и способствующих международной узнаваемости» Риги.

Отмечается, что аналогичная пошлина существует в других популярных туристических городах, таких как Берлин, Амстердам, Рим, Венеция, Вена, Брюссель, Лиссабон. Власти Риги планировали ввести налог с 2021 года, но из-за падения потока туристов на фоне пандемии отложили это решение.

Ранее Федерация турецких отельеров предупредила о возможном росте цен на туры в Турцию в случае введения налога для посетителей гостиниц. Согласно заявлению организации, новая пошлина в комплексе с ростом стоимости содержания отелей приведет к потере около 20% прибыли, и эти убытки, вероятно, будут компенсироваться за счет туристов.