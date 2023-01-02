Аналитики сообщили о подорожании новостроек в России примерно на 15% за год

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках РФ возросла на 14,6% за 2022 год, на вторичном рынке цены поднялись на 10%.Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на директора по продажам компании «Этажи» Сергея Зайцева.

По его словам, наиболее заметный рост рост средней стоимости квадратного метра вторичного жилья зафиксирован в Омске (16,9%), Краснодаре (16,2%) и Воронеже (14,2%). Самый маленький рост среди городов-миллионников наблюдается в Ростове-на-Дону (6,6%,).

Согласно информации участников рынка недвижимости, цены росли медленнее, чем в прошлом году из-за политических событий. Большинство граждан решили отложить или вовсе отказаться от планов покупки недвижимости из-за неопределенной обстановки. Участники рынка надеются, что в этом году повышение спроса на жилье поддержит льготная ипотека на новостройки, а рост цен сохранится в пределах инфляции. Однако, учитывая снижение доходов россиян, спрос на квартиры все равно не будет масштабным.

В материале указали, что в 2021 году цены на недвижимость в российских новостройках поднимались на 16,3%, на вторичном рынке — на 25,6%.

Ранее основатель компании Apple Real Estate Данила Савченко заявлял, что цены на новостройки упадут на 3-5% в первом квартале 2023 года.