Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Fingrid: жители Финляндии сократили потребление электричества в декабре на 10%

close
100%
Unsplash

Жители Финляндии продолжили экономить электричество и в декабре, потребление стало на 10% ниже, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электросетевую организацию Fingrid.

«Отличные результаты энергосбережения продолжаются. По предварительным расчетам Fingrid, потребление электроэнергии в Финляндии в декабре 2022 года было на 10% меньше, чем в то же время в 2021 году», — пояснили в компании.

Сокращение потребления энергии в декабре 2022 года оказалось наиболее существенным с августа. Акция, направленная на сбережение электричества, стартовала летом.

Согласно сведениям Fingrid, в прошедшем месяце потребление составило 7,97 МВт, в то время как годом ранее — 8,86 МВт.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть