Fingrid: жители Финляндии сократили потребление электричества в декабре на 10%

Жители Финляндии продолжили экономить электричество и в декабре, потребление стало на 10% ниже, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электросетевую организацию Fingrid.

«Отличные результаты энергосбережения продолжаются. По предварительным расчетам Fingrid, потребление электроэнергии в Финляндии в декабре 2022 года было на 10% меньше, чем в то же время в 2021 году», — пояснили в компании.

Сокращение потребления энергии в декабре 2022 года оказалось наиболее существенным с августа. Акция, направленная на сбережение электричества, стартовала летом.

Согласно сведениям Fingrid, в прошедшем месяце потребление составило 7,97 МВт, в то время как годом ранее — 8,86 МВт.

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