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Миллер сообщил, что «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай

Миллер сообщил, что «Газпром» превысил годовые обязательства по поставкам газа в Китай

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Reuters

Российская компания «Газпром» с 1 января наступившего года смогла выйти на принципиально новый уровень поставок газа в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Алексея Миллера.

По словам Миллера, по итогам прошлого года удалось превысить годовые обязательства по поставкам газа в Китай.

«Газпром» наращивает экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В 2022 году по просьбе китайской стороны поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, и в итоге мы превысили годовые обязательства», — уточнил Миллер.

Также отмечается, что в 2022-м году «Газпром» поставил 100,9 млрд куб. м газа в страны дальнего зарубежья.

«Что касается добычи газа, в 2022 году она составила 412,6 млрд куб. м,» — пояснил глава компании.

Падение добычи по сравнению с 2021 годом составило около 20%, а экспорта — на 45,5%, обратил внимание Миллер.

Ранее Bloomberg заявил о самом низком с начала столетия уровне экспорта российского газа.

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