Япония собирается предложить Зеленскому принять участие в онлайн-формате в саммите G7

Токио собирается предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в онлайн-формате в саммите «Группы семи», который состоится 19–21 мая в Хиросиме, сообщает Life.ru.

Япония, страна – председатель G7, хочет создать условия для интенсивных дискуссий по украинскому кризису. Зеленского Токио планирует наделить возможностью познакомить лидеров «Большой семёрки» с текущей ситуацией.

На саммит G7 также намерены пригласить премьера Индии Нарендру Моди и президента Индонезии Джоко Видодо, председательствующих сейчас в G20 и АСЕАН соответственно.