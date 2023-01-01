Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Столото»: житель Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд в новогоднем «Русском лото»

close
100%
Depositphotos

В крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото» заявили, что в России появился второй лотерейный миллиардер, которым, по предварительным данным, является житель Нижнего Новгорода. Об этом сообщает РИА Новости.

«По итогам новогоднего, 1473-го тиража «Русского лото» в России появился второй лотерейный миллиардер, по предварительным данным, им стал участник из Нижнего Новгорода», — рассказали в компании.

Также в «Русском лото» разыграли 100 призов по 1 млн руб. Так, в стране появилось 75 лотерейных миллионеров из разных регионов страны.

Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали более 8 млн 32 065 билетов. Отмечается, что в общей сложности в праздничном тираже разыграли более 2,5 млрд руб.

В лотереи играют едва ли не в каждой стране мира, и Россия — не исключение. По данным социсследований более 36 млн россиян участвуют в розыгрышах хотя бы раз в год, но в то же время нередко можно встретить мнение, что, например, «Русское лото» — мошенничество, и выиграть по-крупному в принципе нереально. Из этого делается вывод, что те, кто участвует в розыгрышах — недалекие люди, а лотерея — это налог на глупость. Где же правда, и что такое лотерея — очередной способ отъема денег у доверчивых граждан или честная игра? «Газета.Ru» попыталась разобраться в этом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть