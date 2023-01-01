«Столото»: житель Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд в новогоднем «Русском лото»

В крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото» заявили, что в России появился второй лотерейный миллиардер, которым, по предварительным данным, является житель Нижнего Новгорода. Об этом сообщает РИА Новости.

«По итогам новогоднего, 1473-го тиража «Русского лото» в России появился второй лотерейный миллиардер, по предварительным данным, им стал участник из Нижнего Новгорода», — рассказали в компании.

Также в «Русском лото» разыграли 100 призов по 1 млн руб. Так, в стране появилось 75 лотерейных миллионеров из разных регионов страны.

Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали более 8 млн 32 065 билетов. Отмечается, что в общей сложности в праздничном тираже разыграли более 2,5 млрд руб.

В лотереи играют едва ли не в каждой стране мира, и Россия — не исключение. По данным социсследований более 36 млн россиян участвуют в розыгрышах хотя бы раз в год, но в то же время нередко можно встретить мнение, что, например, «Русское лото» — мошенничество, и выиграть по-крупному в принципе нереально. Из этого делается вывод, что те, кто участвует в розыгрышах — недалекие люди, а лотерея — это налог на глупость. Где же правда, и что такое лотерея — очередной способ отъема денег у доверчивых граждан или честная игра? «Газета.Ru» попыталась разобраться в этом.