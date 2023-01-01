Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов магазина «Спортмастер»

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов магазина «Спортмастер». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РКН отметили, что в соответствии с законодательством о персональных данных оператор должен уведомить ведомство в течение суток с момента подобного инцидента, однако по состоянию на 15:00 1 января 2023 года уведомление не поступило.

При необходимости Роскомнадзор проведет контрольно-надзорные мероприятия в отношении компании в соответствии с действующими ограничениями на внеплановые проверки.

Ранее Минцифры предложило ввести оборотный штраф для компаний за утечки персональных данных в размере от 5 млн до 500 млн руб. в рамках соответствующего законопроекта.

Отмечается, что министерство предлагает ввести максимальный размер штрафа для компаний, которые повторно допустили утечку данных после вступления закона в силу и нарушили несколько требований регулятора.

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн также заявлял, что проект закона об оборотных штрафах для российских компаний за утечку персональных данных предусматривает и внушительные штрафы для должностных лиц.