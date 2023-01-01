Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов магазина «Спортмастер»

close
100%
Дмитрий Коробейников/РИА «Новости»

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов магазина «Спортмастер». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РКН отметили, что в соответствии с законодательством о персональных данных оператор должен уведомить ведомство в течение суток с момента подобного инцидента, однако по состоянию на 15:00 1 января 2023 года уведомление не поступило.

При необходимости Роскомнадзор проведет контрольно-надзорные мероприятия в отношении компании в соответствии с действующими ограничениями на внеплановые проверки.

Ранее Минцифры предложило ввести оборотный штраф для компаний за утечки персональных данных в размере от 5 млн до 500 млн руб. в рамках соответствующего законопроекта.

Отмечается, что министерство предлагает ввести максимальный размер штрафа для компаний, которые повторно допустили утечку данных после вступления закона в силу и нарушили несколько требований регулятора.

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн также заявлял, что проект закона об оборотных штрафах для российских компаний за утечку персональных данных предусматривает и внушительные штрафы для должностных лиц.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть