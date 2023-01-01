Новые регионы РФ полностью перешли с гривны на рубли

В новых российских регионах вышли из обращения гривны, с 1 января единственной денежной единицей на этих территориях стал рубль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на и. о. министра по тарифам и ценовому регулированию Запорожской области Андрея Кочетова.

«Как и во всех новых российских регионах, в Запорожской области в новом году в соответствии с федеральным законодательством будет ходить только российский рубль», — напомнил Кочетов.

Он указал, что оставшуюся украинскую валюту можно обменять на рубли в работающих в области банках, в том числе монеты и мелкие купюры. При этом сроков такого обмена для физлиц не установлено, а юрлица могут произвести обмен в течение первых месяцев года.

«Думаю, что все желающие успеют это сделать», — сказал Кочетов, поясняя, что банковских отделений в регионе «достаточно», и проблем с обменом не ожидается.

Председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов ранее рассказал, что жители региона смогут поменять гривны на рубли до 1 апреля 2023 года.