Правительство поручило установить квоты на вывоз сельхозпродукции из новых регионов РФ

Правительство РФ поручило установить тарифные квоты на вывоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство РФ постановляет установить тарифные квоты на вывоз <...> за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы, соевых бобов, семян рапса на срок с 1 января по 31 августа 2023 года включительно», — говорится в документе.

Также кабмин предлагает установить тарифные квоты на вывоз из указанных регионов семян подсолнечника, масла подсолнечного и подсолнечного шрота на срок с 1 января до 31 августа 2023 года.

Квоту распределят высшие должностные лица регионов.

Правительство поручило Минпромторгу осуществить выдачу участникам внешнеторговой деятельности лицензии на экспорт из РФ в страны, не являющиеся членами ЕАЭС.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших в сентябре. Церемония подписания договоров о вхождении в состав РФ прошла 30 сентября.