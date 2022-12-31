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Правительство поручило установить квоты на вывоз сельхозпродукции из новых регионов РФ

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Правительство РФ поручило установить тарифные квоты на вывоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство РФ постановляет установить тарифные квоты на вывоз <...> за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы, соевых бобов, семян рапса на срок с 1 января по 31 августа 2023 года включительно», — говорится в документе.

Также кабмин предлагает установить тарифные квоты на вывоз из указанных регионов семян подсолнечника, масла подсолнечного и подсолнечного шрота на срок с 1 января до 31 августа 2023 года.

Квоту распределят высшие должностные лица регионов.

Правительство поручило Минпромторгу осуществить выдачу участникам внешнеторговой деятельности лицензии на экспорт из РФ в страны, не являющиеся членами ЕАЭС.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших в сентябре. Церемония подписания договоров о вхождении в состав РФ прошла 30 сентября.

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