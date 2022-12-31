Экономист Дудчак заявил, что недружественные страны пока не платили рублями за газ

Недружественные страны до сих пор не начинали расплачиваться с Россией за газ рублями. Об этом телеканалу «360» заявил экономист, политолог Александр Дудчак.

«Иностранные покупатели никогда не расплачивались рублями. Все операции производились в валюте через «Газпромбанк». Впоследствии валюты конвертировались в рубль», — отметил Дудчак.

По его словам, если бы покупатели газа из России шли на биржу и покупали рубли, расплачиваясь за поставки газа, то в этом случае можно было бы говорить об оплате в рублях. Кроме того, этот вариант компромиссный как для российской стороны, так и для западных стран.

Он добавил, что окончательно можно будет говорить об оплате в рублях. В случае когда не будет никаких операций в долларах и евро. Однако сейчас происходят некие полумеры для достижения компромисса.

30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому разрешается осуществлять расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате или взыскании долгов за поставки российского газа.

До этого Путин подписал указ о том, как недружественные страны должны дальше оплачивать российский газ. Для покупателей из этих стран открыли специальные счета в «Газпромбанке».