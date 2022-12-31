В Orlen предсказали снижение доли нефти из РФ в импорте Польши до 10% в 2023 году

Доля российской нефти в импорте Польши в 2023 году может сократиться до 10%. Об этом в Twitter написал председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек.

«В январе истекает долгосрочный контракт Orlen на российскую нефть, который мы не продлим. В результате около 90% перерабатываемой нефти будет из-за пределов России», — отметил Обайтек.

По его словам, Польша надеется заменить российскую нефть поставками из Саудовской Аравии. При этом польская сторона уже несколько лет налаживает отношения, меняя направления поставок. Поэтому основным столпом может стать тесное сотрудничество с компанией Aramco.

26 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Германия и Польша подали заявки на прокачку нефти через нефтепровод «Дружба» в 2023 году, однако не указали, о нефти какой страны идет речь. Политик напомнил, что обе эти страны объявляли, что они откажутся от нефти России.

До этого энергетический концерн Orlen принял решение не продлевать истекающий долгосрочный контракт на поставки нефти из России, а также планирует разорвать еще один аналогичный контракт с РФ ввиду санкций ЕС.