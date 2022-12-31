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В Казахстане заявили, что страна продолжит переговоры с РФ по газификации регионов республики

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Pavel Mikheyev/Reuters

Власти Казахстана веду переговоры с российской стороной по поводу возможной газификации некоторых регионов страны. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает ТАСС.

«Мы переговоры до сих пор сейчас ведем», — отметил Акчулаков, отвечая на вопрос о переговорах с РФ о газификации северных и восточных регионов.

По его словам, сейчас рассматривается несколько вариантов газификации. Один из вариантов – это газопровод через Барнаул, после чего труба пойдет на север Казахстана. Также его можно было бы использовать в качестве транзитного газопровода, но переговоры по этому вопросу ведутся. При этом окончательных расчетов по проекту еще нет.

Он добавил, что по первоначальным планам рассматривается газопровод на 10 млрд кубометров в год. Но если будет интерес для подачи дополнительных объемов на юг, то потребуется более мощный газопровод, минимум на 20 млрд кубометров в год. Однако это все еще предстоит обсудить.

30 декабря пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции республики сообщила, что власти Казахстана решили продлить ценовое регулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа еще на шесть месяцев, то есть до 30 июня 2023 года. При этом предельные цены на продажу сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на территории республики были введены еще с января 2022 года.

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