В Центробанке сообщили о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила в беседе с газетой «Известия» о планах Центробанка (ЦБ) РФ ужесточить для банков лимиты по выдаче необеспеченных потребительских кредитов.

Регулятор с 1 января 2023 года вводит для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО) количественные ограничения на выдачу таких потребкредитов гражданам.

«Пока макропруденциальные лимиты установлены на первый квартал. Дальше будем смотреть на результаты этой меры и исходя из них в феврале установим дальнейшие параметры», — сказала Данилова.

По ее словам, ЦБ планирует со временем ужесточать лимиты. Как пояснила Данилова, «25% кредитов с ПДН (показатель долговой нагрузки. — «Газета.Ru») 80% — это тоже много».

Конкретные целевые уровни в регуляторе пока не определили, решение будет приниматься, исходя из того, как мера окажет влияние на общую динамику кредитования, продолжила глава департамента.

Она отметила, что ограничение в 25% в первом квартале следующего года будет сдерживать банки от повышенного риска, им придется переориентироваться на менее закредитованных клиентов.

Данилова добавила, что согласно имеющимся у регулятора данным, банки активно кредитуют как новых заемщиков, так и людей с уже высокой долговой нагрузкой.

Ранее руководитель компании «Кредитный брокер» Денис Кузьменко назвал неочевидные причины, почему могут отказать в потребительском кредите.