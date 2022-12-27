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Первое судно с российскими удобрениями для Африки прибудет в порт назначения 31 декабря

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Представитель портовой службы контроля за движением судов Гкеберхи сообщил ТАСС, что судно MV Greenwich с первой партией российских удобрений для Африки покинуло порт южноафриканского города Гкеберха и должно прибыть в Мозамбик для разгрузки 31 декабря.

Он пояснил, что 25 декабря судно зашло в Гкеберху из-за шторма.

«Ожидалось, что оно пробудет в порту до семи дней. Однако сейчас шторм стих и капитан принял решение продолжить плавание с тем, чтобы доставить груз до начала нового 2023 года», — сказал собеседник агентства, добавив, что по графику MV Greenwich войдет в в акваторию мозамбикского порта Бейра утром 31 декабря.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проблема с экспортом российских удобрений полностью не решена, но в этом вопросе есть «существенные продвижения».

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