Центробанк РФ предложил снизить страховку по вкладам в валюте недружественных стран

Банк России предложил проработать вопрос снижения страховки по вкладам в валюте недружественных государств. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В документе ЦБ по банковскому регулированию и надзору отмечается, что необходимо оценить целесообразность определения расчетной базы с застрахованного объема вкладов в пределах лимита страхового возмещения.

Регулятор предложил проработать вопрос снижения лимита возмещения по вкладам в валюте недружественных государств.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на установление потолка цен на российскую нефть.

При этом поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны, которые ввели потолок цен на нефть, будут возможны исключительно на основании спецрешения.

Следить за соблюдением указа поручено Минэнерго РФ.

Документ вступает в силу с 1 февраля 2023 года, его действие продлится до 1 июля 2023 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия сможет добыть в следующем году не менее 490-500 млн тонн нефти.

Ранее страны G7 и Австралия отказались перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель.