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Помощник президента РФ Орешкин: нынешнее ослабление рубля не носит объективный характер

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин заявил, что нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера, серьезных предпосылок для ослабления валюты нет. Об этом сообщает РБК.

«То, что мы видим сейчас на рынке, то резкое движение (ослабления рубля - прим), оно, конечно, не носит какого-то объективного характера», — заявил помощник президента РФ.

Орешкин добавил, что в текущий момент нет серьезных предпосылок для ослабления валюты.

Ранее курс евро в ходе торгов превысил отметку в 75 рублей.

До этого первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в настоящее время для российской экономики выгоден «слабый» курс валюты — в диапазоне 70–80 рублей за американский доллар. По его словам, падение объемов доходов экспортоориентированных компаний также сказывается на притоке инвестиций в российскую экономику. Крепкий курс рубля по отношению к доллару способствовал бы наращиванию их доходов, а также размеров поступлений в федеральный бюджет.

27 декабря курс доллара на Московской бирже (Мосбирже) упал до 69,07 рубля, а евро вырос до 74,46 рубля.

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