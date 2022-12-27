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Белоусов заверил, что для экономики России 2023 год будет гораздо легче предыдущего

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что 2023 год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022 год. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, спад экономики России в следующем году составит от 0 до 1%.

Вице-премьер считает, что инфляция в 2023 году в РФ, скорее всего, будет ниже прогноза в 4-5%.

Он также подчеркнул, что следующий год будет достаточно жестким с точки зрения финансов и дефицитного бюджета и не исключил, что Банк России в следующем году может смягчить денежно-кредитную политику.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявлял, что российская экономика сможет вернуться на уровень прошлого года в 2025 году. По его словам, к 2024 году РФ будет иметь экономику, которая уже стабилизуется на своей новой траектории устойчивого роста.

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