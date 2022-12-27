«Ъ»: власти пригрозили компаниям штрафами до 500 тыс. рублей за отсутствие отчета об углеродных выбросах

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий введение штрафных санкций для российских компаний за отсутствие отчета о выбросах парниковых (углеродных) газов. Размер санкций за отказ от публикации подобной отчетности может достигать 500 тыс. рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на положения соответствующей законодательной инициативы.

«Отсутствие отчета, как и представление его с нарушением установленного срока либо с заведомо недостоверной информацией, повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 35–50 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 100 тыс. до 250 тыс. руб.; на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.», — говорится в материале.

В настоящее время российское регулирование требует от компаний, выбрасывающих больше 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год, с 2022 года предоставлять углеродную отчетность. Срок ее подачи за текущий год — 1 июля 2023 года. Однако после 2024 года углеродная отчетность станет обязательной для предприятий и с выбросами более 50 тыс. тонн углекислого газа, уточняется в статье.

19 декабря эксперты Сбера по ESG и «зеленой» экономике впервые рассчитали возможные издержки России в результате введения с 2026 года трансграничного углеродного регулирования (ТУР) в странах Евросоюза (ЕС). Согласно их оценкам, суммарный ущерб для российских предприятий может составить $13--$18 млрд.