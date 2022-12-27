Центробанк допустил дальнейшее повышение ключевой ставки для стабилизации инфляции

Банк России (Центробанк, ЦБ) допускает повышение ключевой ставки на следующих заседаниях руководства валютного регулятора с целью стабилизации уровня инфляции в стране. Слова заместителя председателя ЦБ Алексея Заботкина приводит РБК.

В настоящее время уровень ключевой ставки находится на отметке 7,5% годовых. На последнем заседании совет директоров ЦБ принял решение сохранить данную планку без изменений.

«По совокупности совет директоров полагает, что на текущий момент 7,5% — это тот уровень ключевой ставки, который позволит нам стабилизировать инфляцию на цели 4% к 2024 году <....> Однако есть понимание, что если это (повышение ключевой ставки. — «Газета.Ru») потребуется для того, чтобы стабилизировать инфляцию на цели 4% к 2024 году, то мы это предпримем», — заявил Заботкин.

Однако, по его словам, для того, чтобы возникла такая необходимость, требуется значимая реализация проинфляционных рисков, которые обсуждались на декабрьском совещании совета директоров валютного регулятора. В настоящее время ЦБ не планирует дальнейшего смягчения валютных ограничений.

23 декабря аналитики Центробанка представили статистические данные, согласно которым во второй декаде декабря 2022 года средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекшим наибольший объем депозитов граждан, составила 8,192% годовых. Она достигла уровня середины июня и превысила текущий уровень ключевой ставки (7,5%).