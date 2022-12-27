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Юрист рассказала о выплатах, предоставляемых работодателем помимо зарплаты

Юрист Кудерко: работник имеет право на оплату отпусков и командировочных

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Depositphotos

Юрист Елена Кудерко рассказала агентству «Прайм», что работодатели должны предоставлять сотрудникам различные доплаты помимо заработной платы. Среди них оплата больничного, отпуска и сверхурочной работ.

Кроме того, по ее словам, полагается доплата за сверхурочную работу – если сотрудник перерабатывает свыше установленного в трудовом договоре времени или выполняет дополнительные обязанности.

Как отметила юрист, первые два часа оплачиваются в полуторном размере, далее в двойном. Однако при желании работник может взять компенсацию отгулом.

В командировке сотруднику должны оплачивать не только проезд и жилье, но и выдавать суточные — не менее 700 руб. в день. Если сотрудник для работы использует личное имущество: сотовую связь, автомобиль, ноутбук — оплачивать должны и их. Размер допвыплаты регламентируется трудовым договором или дополнительными соглашениями к нему, отметила Кудерко.

Юрист добавила, что раз в год должна индексироваться и зарплата, однако размер этой индексации не прописан в законе.

Ранее сообщалось, что треть работодателей уверены в важности социального пакета для привлечения сотрудников.

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