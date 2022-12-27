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Правительство России поручило послу в Германии восстановить права на проданную недвижимость

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Правительство РФ поручило российскому послу в ФРГ Сергею Нечаеву восстановить права на незаконно проданную российскую недвижимости. Диппредставительство предоставило ему необходимые полномочия, сказано в распоряжении, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Как говорится в данном документе, этому дипломату поручено представлять интересы России, «касающиеся прямо или косвенно следующих объектов недвижимости», yf[jlzob[cz на территории uthvfybb/

В тексте содержится информация о четырех земельных участка общей площадью около 20 тысяч кв. м и находящихся на них здания в районе административного округа Лихтенберг в Берлине.

Согласно распоряжению, посол России уполномочен «делать и принимать любые заявления, связанные с регулированием обязательственных и вещных правоотношений», которые нужны «и (или) целесообразны для достижения целей защиты и обеспечения восстановления прав Российской Федерации на указанные в пункте 1 настоящего распоряжения объекты недвижимости в том объеме, в котором эти права существовали до момента их незаконного отчуждения до 2 сентября 2021 г., а также для исправления содержания записей в соответствующих поземельных книгах Лихтенберга…».

Ранее в посольстве ФРГ в России опровергли вывоз имущества из Москвы.

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