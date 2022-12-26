Tagesschau: стоимость бензина в ФРГ показала рекордный рост за 2022 год

Цены на бензин и дизель в Германии показали рекордный рост в 2022 году, сообщает портал Tagesschau со ссылкой на данные Общегерманского автомобильного клуба (ADAC).

Цены на заправке еще никогда не были такими высокими, пишет Tagesschau. За год цена бензина типа E10 выросла в среднем до €1,86 (около 135 рублей) за литр, дизельного топлива — до €1,95 (более 141 рубля). Таким образом, цены явно превзошли предыдущие рекордные показатели 2012 года, когда E10 стоил €1,5, а дизель — €1,4.

Издание отмечает, что цены на бензин подстегнула спецоперация РФ на Украине и введенные против России санкции. Как следствие, власти Германии поставили перед собой цель стать независимыми от энергоресурсов, импортируемых из России.

Издание пишет, что нефтеперерабатывающие заводы особенно выиграли от роста цен на нефть. Согласно отчетам, средняя чистая прибыль за последний год никогда не превышала трех центов за литр бензина или дизеля, а в некоторых случаях была даже отрицательной. Однако в мае 2022 года наценка на бензин уже составляла 15 центов, а на дизельное топливо — около 13 центов, некоторые нефтеперерабатывающие заводы также получили прибыль более 25 центов за литр, сообщает Tagesschau.

Ранее газета Neue Zürcher Zeitung писала, что ФРГ занимает второе место в ЕС по уровню цен на бензин.