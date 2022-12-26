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Финансовый эксперт Кричевский: в 2023 году доллар будет стоить около 80 рублей

Финансовый эксперт Кричевский предсказал курс доллара в 2023 году на уровне 75-80 рублей

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский в беседе с «Российской газетой» допустил, что в 2023 году доллар будет торговаться в диапазоне 75-80 рублей.

«На курс рубля к доллару, как и в 2022 году, будут влиять нефть, санкции и развитие ситуации со спецоперацией. Что еще может произойти: новая вспышка ковида или другого заболевания. С учетом нынешних цен на нефть и уровней добычи топлива, возможные диапазоны доллара от 60-62 до 90 рублей за доллар. Более возможным видится сценарий, при котором доллар будет торговаться на уровне 75-80 рублей», — заключил Кричевский.

На торгах Мосбиржи в четверг доллар превысил 72 рубля впервые с конца апреля 2022 года. В понедельник курс американской валюты опустился до 68,99 рублей.

Ранее в финансовом холдинге «БКС Мир инвестиций» допустили, что к Новому году курс доллара может составить 64-65 рублей, евро – 67-68 рублей. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился эксперт по фондовому рынку холдинга Дмитрий Бабин. По его словам, декабрь – исторически худший для рубля месяц. Растет спрос на валюту со стороны импортеров, что приводит к ослаблению рубля, добавил он.

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