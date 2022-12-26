CEBR: в 2023 году мировую экономику ждет рецессия

Эксперты Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR) заявили, что в 2023 году мировая экономика войдет в рецессию. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте организации.

Рецессия в глобальной экономике начнется со значительной вероятностью из-за повышения процентных ставок в качестве меры против выросшей инфляции.

Авторы прогноза отмечают, что в 2022 году экономика пережила инфляционный шок, сопоставимый с началом 1970-х годов. Проблемы 2021 года, такие как логистические сбои из-за пандемии коронавируса, в 2022 оказались дополнены дороговизной энергоносителей из-за антироссийских санкций.

«Битва с инфляцией еще не выиграна», отмечается в прогнозе, поэтому банковские институты США, Великобритании и ЕС будут повышать процентные ставки.

Эксперты считают, что Россия получила экономические преимущества в краткосрочной перспективе, но в ближайшие годы рубль обесценится по отношению к доллару и российская экономика упадет с девятого на 14 место в рейтинге мировых экономик CEBR.

Ранее CEBR сообщал, что снижение поставок газа из России привело к увеличению риска возникновения рецессии в Европе до 40%.