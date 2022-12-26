Количество корпоративных клиентов Сбера превысило 3 млн

Количество корпоративных клиентов Сбербанка в текущем году выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 3 млн. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе традиционной пресс-конференции, посвященной итогам года.

«Сбер всегда выстраивал свой бизнес вокруг помощи клиентам, особенно это касается МСБ и микробизнеса. Этот год с этой точки зрения был один из самых ярких: более 50 тыс. Клиентов-юрлиц получили помощь от Сбера», — сообщил Ведяхин.

По его словам, сегодня действует очень большое количество программ, направленных на поддержку бизнеса в России, и отдельному юридическому лицу, особенно если речь идет о малом и среднем бизнесе, очень сложно разобраться в их критериях. Поэтому Сбер сделал так называемый конструктор госпрограмм, в котором систематизировал условия 23 госпрограмм.

Также 45 тыс. Предприятий малого и среднего бизнеса получили льготные кредиты на сумму в 640 млрд рублей. 36 тыс. Кредитов были реструктуризированы по государственным и собственным программа Сбера.

«Мы также помогаем клиентам проходить цифровую трансформацию. Сейчас это особенно важно. Независимо от направлений деятельности любого предприятия, без цифровизации его будущее туманно. Уже 540 предприятий, с которыми мы активно работаем, получили нашу помощь в этом направлении. Это более 50 регионов, направления самые разные: транспорт, туризм, образование и так далее», — отметил Александр Ведяхин.

Он также упомянул проект с Федеральной налоговой службой, который направлен на упрощение системы налогообложения. «Речь идет о том, что клиенту не надо раз в квартал или в другой цикличности сдавать свои отчётность за счет того, что идёт постоянный мониторинг», — пояснил представитель Сбера.